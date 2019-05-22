Общественная палата предложила Беглову баллотироваться на выборах губернатора

Члены совета разделяют позицию Беглова по основным вопросам, связанным с жизнью петербуржцев.

Совет Общественной палаты Санкт-Петербурга предложил Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах, которые пройдут 8 сентября 2019 года. Об этом сообщил журналистам член совета Александр Ватагин.

По его словам, уровень взаимодействия Общественной палаты и Правительства Петербурга за последние полгода приобрёл "совершенно иное качество": они достаточно часто встречались с врио губернатора, чтобы определить приоритеты развития города, обсудить наиболее острые проблемы. Вместе с тем, как отметил Ватагин, члены совета разделяют позицию Беглова по основным вопросам, связанным с жизнью петербуржцев.

— Уверен, что такой же позиции придерживается большинство жителей нашего города, — добавил он.

По словам Ватагина, отчёт Беглова о работе правительства, который он озвучил 15 мая в стенах Мариинского дворца, ещё больше укрепил членов совета Общественной палаты в своём выборе.

Как уже сообщал Лайф, в ходе отчёта перед заксобранием Беглов назвал четыре приоритета стратегии развития Санкт-Петербурга. По его словам, Северную столицу ждут преобразования по всем ключевым направлениям, чтобы сделать город комфортным, социальным, умным и открытым.

Озвученная Бегловым стратегия получила высокую экспертную оценку. Главное, что изменения должны ощутить как туристы, так и рядовые петербуржцы, которые проживают в городе постоянно.

Центр политической конъюнктуры характеризует Беглова как "целеустремлённого администратора". Большой опыт работы Беглова в Администрации Президента и полпредствах обеспечил ему и сильные аппаратные позиции. За первые полгода с момента назначения президент России Владимир Путин лично встречался с Бегловым уже несколько раз — беспрецедентный для нынешних губернаторов случай.

Глава государства уже высказался в поддержку некоторых инициатив Беглова, включая сооружение нового парка на набережной Невы, который может стать аналогом московского "Зарядья".