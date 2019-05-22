На главу дагестанского Росреестра завели дело по факту афер на сотни миллионов

Глава регионального управления ведомства и его подчинённые подозреваются в создании преступного сообщества.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Создание преступного сообщества и участие в нём, в том числе с использованием служебного положения", в отношении главы и сотрудников Управления Росреестра по Республике Дагестан.

Ущерб государству от их действий превышает 370 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Вместе с главой Управления Росреестра по Дагестану Сафиюлой Магомедовым и его подчинёнными по делу проходит в том числе бывший замглавы Администрации города Махачкалы Герман Рагимханов.

Как уже удалось установить следствию, преступное сообщество было создано в 2000 году. Его целью были незаконные юридические действия с земельными участками, находящимися в собственности государства и республики. Фабриковались подложные постановления от имени главы Администрации Махачкалы и другие документы, которые позволили передать 30 физическим и юридическим лицам право на земельные участки.

Как отметили следователи, сбор доказательной базы, задержание подозреваемых и иные следственные действия велись при непосредственном содействии МВД и УФСБ России по Республике Дагестан.

Ранее Лайф сообщал о другом крупном расследовании в регионе. В начале мая силовики задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова. Чиновник подозревается в хищении более 20 миллионов рублей.