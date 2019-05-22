Ветераны Петербурга обратились к Беглову с просьбой о выдвижении в губернаторы

Люди старшего поколения уверены, что он умеет решать проблемы "по-настоящему, по-ленинградски".

Санкт-Петербургская общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов обратилась к Александру Беглову с просьбой выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах, которые пройдут 8 сентября 2019 года. Открытое письмо было размещено в среду в газете "Санкт-Петербургские ведомости".

В нём люди старшего поколения, которые прошли вместе с городом всю жизнь, выражают свою обеспокоенность накопившимися проблемами, которые нужно решать "по-настоящему, по-ленинградски". Пример такой работы, по мнению ветеранов, с первых дней показывает именно Беглов.

— На прошлой неделе Вы выступили с отчётом о своей работе в Законодательном собрании, рассказали о планах и задачах. Наша общественная организация полностью поддерживает те приоритеты, которые Вы обозначили, — обратился к Беглову от лица ветеранской организации генерал-майор авиации В.Т. Волобуев.

В обращении отмечается, что Петербург должен стать комфортным, красивым и ухоженным городом, где нет места беспорядку и неустроенности. Ветераны отмечают, как для них важно иметь светлую парадную, опрятный двор, хорошие дороги, удобный транспорт.

— Чистота, безопасность и комфорт — это тот Ленинград-Петербург, который мы хотим видеть. И именно такой город Вы строите, — говорится в обращении.

Ранее с аналогичным призывом — баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга — к Беглову обратилась городская Общественная палата.

Центр политической конъюнктуры характеризует Беглова как "целеустремлённого администратора". Большой опыт работы Беглова в Администрации Президента и полпредствах обеспечил ему и сильные аппаратные позиции. За первые полгода с момента назначения президент России Владимир Путин лично встречался с Бегловым уже несколько раз — беспрецедентный для нынешних губернаторов случай.

Глава государства уже высказался в поддержку некоторых инициатив Беглова, включая сооружение нового парка на набережной Невы, который может стать аналогом московского "Зарядья".