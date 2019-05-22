Первые кадры эвакуации россиян из автобуса в Италии: Да прыгайте вы, ёлки-палки!

Очевидцы сняли первые кадры эвакуации россиян из перевернувшегося в Италии автобуса. Примечательно, что туристы до приезда спасателей помогали друг другу выбраться из попавшего в ДТП автобуса.

— Да прыгайте вы, ёлки-палки! — кричит один из туристов.

По последним данным, количество раненых достигает пятнадцати человек. При этом десять из них — россияне, гражданство ещё пяти человек пока устанавливается. Также известно об одной погибшей женщине.

Как уже сообщал Лайф, автобус по неизвестной пока причине съехал с трассы. Его падение затормозили кусты и деревья.