В Кузбассе мать закормила малыша до смерти разведёнными сливками

Из-за нехватки питательных веществ у новорождённого развилась полиорганная недостаточность, которая привела к отёку мозга.

Жительница Таштагольского района Кемеровской области в течение нескольких месяцев игнорировала рекомендации врачей и вместо специальных детских смесей кормила новорождённого разведёнными в воде сухими сливками.

— Через несколько месяцев от такого питания у ребёнка ухудшилось самочувствие, его госпитализировали. Однако врачи не смогли спасти потерпевшего, в больнице он скончался, — сообщается на сайте Следственного управления региона.

Из-за нехватки питательных веществ у новорождённого развилась полиорганная недостаточность, которая привела к отёку мозга.

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