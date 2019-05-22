В Совфеде сочли Супрун "не совсем здоровой" для должности главы Минздрава

Российский сенатор удивился, как одиозная чиновница умудряется лезть в сферы дипломатии и геополитики при отсутствии успехов на собственном профессиональном поприще.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с Лайфом раскритиковал призывы и.о. главы украинского Минздрава Ульяны Супрун исключить Россию из Совбеза ОНН.

— Она вообще, по-моему, и для министра здравоохранения не вполне здоровый человек, — рассуждает сенатор. — Она какие-то странные заявления делает, которые вообще не относятся к её компетенции. А вот за свою сферу она отвечает очень плохо: недаром её называют на Украине "доктор Смерть".

По мнению Цекова, медицинские рекомендации госпожи Супрун не спасают людей, а напротив — сокращают жизнь. И тот факт, что такие непрофессионалы занимают высокие должности в украинском руководстве, не может не вызывать сожаления, добавил он.

Как уже сообщал Лайф, Ульяна Супрун заявила, что ООН следует "перестать терпеть" и выгнать Россию из Совета Безопасности. Более того, она призывает расширить список санкций против Москвы.

На призывы украинской чиновницы уже отреагировали в российском МИД. Её назвали националисткой, русофобкой и провокаторшей.