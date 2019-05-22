В Посольстве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Советник Посольства РФ в Италии Дмитрий Гурин рассказал, что состояние четверых туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Сиене, оценивается как тяжёлое.

— Четверо находятся в тяжёлом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести, — заявил дипломат Лайфу.

При этом Гурин пояснил, что у посольства нет пока точной информации, что автобус перевозил организованную туристическую группу только россиян. Возможно, в транспорте были и граждане других стран.

По разным данным, пострадало от 10 до 15 человек, ещё один человек погиб. Предварительно, это гид тургруппы.