Верховная рада отказалась рассматривать предложенные Зеленским законы о выборах

Верховная рада отказалась включить в повестку дня законопроекты о выборах, которые были поданы президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот предлагал отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.

— Жаль, но мы не смогли ни один из законопроектов включить в повестку дня, — заключил спикер Рады Андрей Парубий.

Добавим, что за включение в повестку дня этих законопроектов проголосовало 93 нардепа. Однако этого числа оказалось слишком мало. Среди тех, кто голосовал "за", оказались "Оппозиционный блок" и "Самопомощь".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в украинский кабмин назначены на 21 июля. Причиной роспуска парламента Украины Зеленский назвал низкий уровень доверия граждан.