Российские Ту-95МС вновь пролетели у Аляски

Отправка российских бомбардировщиков в северные широты была плановой, а сам полёт продлился одиннадцать часов.

Два бомбардировщика Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ осуществили плановый полёт вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов недалеко от границы США. И хотя полёт проходил над нейтральными водами и международное право не нарушалось, для сопровождения российских бортов в воздух были подняты истребители ВВС США.

— Два стратегических ракетоносца Ту-95МС воздушно-космических сил выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов, — сообщили представители Минобороны России.

По данным военного ведомства РФ, для сопровождения российских бомбардировщиков были направлены истребители F-22. Но они сопровождали Ту-95МС лишь на отдельных участках маршрута.

Напомним, что накануне сообщалось о пролёте мимо Аляски четырёх Ту-95МС. Их полёт также проходил над нейтральными водами в сопровождении истребителей США. Американские военные затем публиковали фото самолётов.