Убившему пауэрлифтера борцу не смягчили наказание в Верховном суде

Анар Аллахверанов, который в драке в Хабаровске убил чемпиона Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, останется в местах лишения свободы. Верховный суд не удовлетворил апелляцию защиты, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Ранее суд приговорил Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима.
Напомним, в августе 2017 года у кафе в центре Хабаровска чемпион по пауэрлифтингу Андрей Драчёв получил травму в драке с Анаром Алияр-оглы Аллахверановым. Борец добил пауэрлифтера, когда тот уже лежал на асфальте. Драчёв скончался в больнице. Аллахверанов провёл несколько недель в бегах, но позже сдался следствию.
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