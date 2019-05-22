Убившему пауэрлифтера борцу не смягчили наказание в Верховном суде

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Убившему пауэрлифтера борцу не смягчили наказание в Верховном суде

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Анар Аллахверанов. Фото © РИА "Новости" / Игорь Онучин

На заседании Анар просил прощения у отца убитого и заявлял, что готов понести наказание, но справедливое.

Анар Аллахверанов, который в драке в Хабаровске убил чемпиона Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, останется в местах лишения свободы. Верховный суд не удовлетворил апелляцию защиты, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Ранее суд приговорил Аллахверанова к 18 годам колонии строгого режима.

Напомним, в августе 2017 года у кафе в центре Хабаровска чемпион по пауэрлифтингу Андрей Драчёв получил травму в драке с Анаром Алияр-оглы Аллахверановым. Борец добил пауэрлифтера, когда тот уже лежал на асфальте. Драчёв скончался в больнице. Аллахверанов провёл несколько недель в бегах, но позже сдался следствию.

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