Путин: Государство обязано оказывать содействие профсоюзным организациям

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Путин: Государство обязано оказывать содействие профсоюзным организациям

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Фото © РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти обязаны оказывать содействие профсоюзам при отстаивании прав граждан. При этом лидер страны добавил, что ни о каком вмешательстве в дела бизнеса речи не идет.

Государство на всех уровнях причем обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан. Ни о каком давлении, вмешательстве в дела бизнеса здесь в принципе речи не идет, — заявил президент на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Лидер страны напомнил, что требования и нормы российского трудового законодательства одинаковы и для государственных и для частных предприятий.

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