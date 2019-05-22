Путин: Государство обязано оказывать содействие профсоюзным организациям

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти обязаны оказывать содействие профсоюзам при отстаивании прав граждан. При этом лидер страны добавил, что ни о каком вмешательстве в дела бизнеса речи не идет.

— Государство на всех уровнях причем обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан. Ни о каком давлении, вмешательстве в дела бизнеса здесь в принципе речи не идет, — заявил президент на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Лидер страны напомнил, что требования и нормы российского трудового законодательства одинаковы и для государственных и для частных предприятий.