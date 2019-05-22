Сбербанк: Кибератаки в мире происходят каждые 14 секунд

По прогнозу Всемирного экономического форума, к 2022 году сумма ущерба от кибератак по всему миру может вырасти до $8 триллионов.

Сбербанк рассказал об увеличении рисков в плане кибербезопасности, с которыми сталкиваются не только простые люди, но и сотрудники крупных компаний. Пресс-служба российской корпорации привела исследование экспертов Cybersecurity Ventures, согласно которому случаи кибератак за последний период значительно участились. А по прогнозу Всемирного экономического форума, уже через три года сумма ущерба от действий хакеров может вырасти до восьми триллионов долларов.

— Подсчитано, что в 2019 году в мире кибератаки происходят каждые 14 секунд, — информирует пресс-служба Сбербанка.

Эксперты рассказали, что у хакеров теперь новые методы и цели. В тренде — мошенничество с использованием технологий социальной инженерии. По итогам 2018 года Сбербанк отметил рост именно этого вида преступлений на 6%. Вместе с тем, по прогнозам специалистов, в ближайшем будущем участятся случаи утечек данных крупных корпораций. Причём доступ к конфиденциальной информации хакеры стараются получать, не атакуя серверы.

— В 2019 году одним из главных вызовов также станут утечки данных корпораций в результате целевых атак на их сотрудников, — пояснили эксперты.

Ранее Лайф рассказывал, как хакеры взломали криптобиржу и похитили биткоины почти на 41 миллион долларов. А в апреле в Сеть выложили похищенную базу данных клиентов российских банков из чёрного списка ЦБ РФ. В распоряжении хакеров оказались имена, фамилии, отчества, даты рождения, серии и номера паспортов, а также ИНН.