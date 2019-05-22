Хирурги собрали из осколков череп девочки, которая выпала из окна

Он был разбит на пять крупных и мелких элементов. Но операция прошла успешно. Маленькая Александра уже ходит и играет.

Нейрохирурги Челябинской областной детской клинической больницы собрали из осколков череп выпавшей из окна девочки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

ЧП произошло 7 мая в небольшом городе Снежинске в 123 км от Челябинска. Ребёнок выпал из окна второго этажа. Судя по характеру сложных травм, девочка упала прямо на голову.

— Череп был разбит на пять крупных и мелких осколков: открытый вдавленный импрессионный перелом костей свода черепа и неосложнённый перелом позвоночника, — говорится в сообщении.

Несколько часов нейрохирурги скрепляли кости черепа специальными пластинами, которые через некоторое время рассосутся. Эта технология исключает необходимость повторной операции для удаления крепёжного материала.

Теперь маленькая Саша ходит и играет, но её ещё ждёт курс реабилитации.

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