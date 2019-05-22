В Тюмени автоблогера оштрафовали за шумную вечеринку с поклонниками

Около сотни человек приехали встретиться со своим кумиром, который сам на встречу прибыл на автомобиле Dodge Ram Van с мощной аудиосистемой.

Ленинский районный суд Тюмени признал виновным автомобильного блогера Виктора Моца в нарушении правопорядка и оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Причиной стала шумная вечеринка с подписчиками, которую организовал блогер из Ростова-на-Дону около тюменского технопарка.

— Cуд признал Виктора Моца виновным в административном правонарушении и подвергнул наказанию в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, — сообщает портал URA.RU со ссылкой на представителей полиции Тюмени.

Отметим, ростовский блогер Виктор Моц специализируется на создании медиаконтента на автомобильную тематику. В общей сложности во всех соцсетях на него подписано более 300 тысяч пользователей. В рамках тура по городам России 21 мая он приехал к тюменскому технопарку на автомобиле Dodge Ram Van с мощной аудиосистемой, чтобы встретиться со своими подписчиками. На встречу прибыло около 100 человек. Из-за проведения несанкционированного мероприятия, по данным полиции, оказался частично блокирован проезд по местным улицам.

Напомним, летом прошлого года почти аналогичный случай произошёл в Москве. Популярные рэперы Тимати и Крид устроили спонтанный концерт в центре Москвы, забравшись на крышу своего "хаммера". Тем самым на некоторое время оказалось блокировано дорожное движение. Позднее Тверской районный суд назначил штрафы Тимати и Криду в размере 20 тысяч рублей за этот импровизированный концерт.