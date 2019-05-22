В Калининграде решили убрать "интим-автобус" из центра города

Чиновники несколько раз пытались сделать это, но все попытки заканчивались безуспешно.

Власти Калининграда планируют вместе с ГИБДД найти правовое обоснование, чтобы убрать автомагазин, торгующий интимными товарами в центре города. Дело в том, что торговая точка находится не в здании, а в автобусе.

— Автомобиль стоит на парковке общего доступа. Поэтому совместно с ГИБДД будем искать действенный механизм вывоза данного транспортного средства, — передаёт РИА "Новости" слова председателя Комитета муниципального контроля администрации города Евгения Чернышёва.

Интим-автобус вот уже несколько лет "припаркован" у Центрального парка культуры и отдыха. Местные власти предпринимали не одну попытку, чтобы убрать его из центра Калининграда. Но все они заканчивались безуспешно: по закону торговля товарами эротического содержания — розничная торговля, а сам магазин на колёсах считается обычным транспортным средством, припаркованным на бесплатной стоянке. Поэтому организаторам такого бизнеса предъявить нечего.