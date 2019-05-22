Путин: Нацпроекты построены вокруг человека

Нацпроекты построены вокруг человека, так как граждане являются основополагающей ценностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов.

— В сегодняшнем бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты, и технологии, те или иные природные ресурсы, именно человек, его таланты, образование, способности, — напротив, остаётся основополагающей ценностью, — пояснил лидер страны.

Российский президент добавил, что целью нацпроектов является повышение уровня благосостояния граждан, обеспечение доступности и качества образования, медицины, снижение уровня бедности.