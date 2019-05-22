Путин пообещал обсудить идеи профсоюзов по поводу улучшения жизни россиян

Среди предложений — призыв привести рост тарифов в соответствие с ростом реальных доходов населения.

Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня с делегатами десятого съезда Федерации независимых профсоюзов России. Перед ними глава государства пообещал вместе с правительством работать над предложениями по улучшению жизни россиян.

— Предложения, которые сейчас прозвучали, — в социальной сфере, в сфере налогообложения... Мы с участием правительства будем обсуждать дальше, будем над этим работать, — заявил Путин в ответ на предложения профсоюзных организаций.

На встрече председатель федерации Михаил Шмаков высказал главе государства идеи: привести рост тарифов в соответствие с ростом реальных доходов населения, пересмотреть структуру потребительской корзины, минимальный размер оплаты труда привязать к уровню минимального потребительского бюджета и другие.

Лайф ведёт прямую трансляцию встречи президента и представителей профсоюзов.