Путин пообещал обсудить идеи профсоюзов по поводу улучшения жизни россиян

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Путин пообещал обсудить идеи профсоюзов по поводу улучшения жизни россиян

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Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Фото © Kremlin.ru

Среди предложений — призыв привести рост тарифов в соответствие с ростом реальных доходов населения.

Президент РФ Владимир Путин встретился сегодня с делегатами десятого съезда Федерации независимых профсоюзов России. Перед ними глава государства пообещал вместе с правительством работать над предложениями по улучшению жизни россиян.

Предложения, которые сейчас прозвучали, — в социальной сфере, в сфере налогообложения... Мы с участием правительства будем обсуждать дальше, будем над этим работать, — заявил Путин в ответ на предложения профсоюзных организаций.

На встрече председатель федерации Михаил Шмаков высказал главе государства идеи: привести рост тарифов в соответствие с ростом реальных доходов населения, пересмотреть структуру потребительской корзины, минимальный размер оплаты труда привязать к уровню минимального потребительского бюджета и другие.

Лайф ведёт прямую трансляцию встречи президента и представителей профсоюзов.

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