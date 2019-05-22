Путин заявил, что бизнес начал возвращать капитал в страну

Президент РФ напомнил, что уже предупреждал российских предпринимателей о ненадёжности вкладов за рубежом.

Президент РФ Владимир Путин в ходе десятого съезда Федерации независимых профсоюзов заявил, что капиталы российских бизнесменов возвращаются в страну.

— Я когда-то говорил, предупреждал наших предпринимателей, чтобы они не очень рассчитывали на надёжность своих вкладов за рубежом — может наступить время, когда им несладко придётся, — напомнил российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным отметил снижение объёма выводимых в офшоры средств. По сравнению с 2016 годом показатели снизились в два раза.

Напомним, первым бизнесменом, который перевёл свои активы в офшор на острове Русский с Кипра, стал Артём Аветисян.