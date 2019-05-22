Захарова рассказала Лайфу о помощи попавшим в Италии в ДТП российским туристам

По словам официального представителя МИД РФ, в посольстве действует горячая линия, куда могут обратиться родные и близкие пострадавших.

Все российские туристы, которые пострадали при опрокидывании автобуса на автодороге на севере Италии, направлены в больницы города Сиены — это 200 км от Рима. Все данные о происшествии, в котором погиб как минимум один человек, перепроверяются. Об этом Лайфу сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, на место ЧП срочно выехали сотрудники Посольства России. Они находятся на связи с властями страны.

— В посольстве действует горячая линия, информация о ней указана на ресурсах посольства, и можно будет обращаться в случае, если есть необходимость уточнить данные о друзьях или родственниках, которые могли пострадать в ходе этого ДТП, — отметила дипломат.

По данным МЧС Италии, 22 мая с.г. в районе Сиены произошло ДТП автобуса, предположительно, с рос. гражданами (60 чел.) По предварительным данным, 1 чел. погиб, 10 получили травмы. Пострадавшие направлены в больницы г.Сиены.

Открыта "горячая линия" Посольства - +39 388 627 01 62. — RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) May 22, 2019

Автобус с российскими туристами вылетел в кювет и перевернулся в районе итальянского города Сиена. В результате ДТП, по разным данным, пострадало от 10 до 15 человек, ещё один человек погиб. Причина аварии устанавливается.