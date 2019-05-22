Жители Пикалёво поблагодарили Путина за помощь десять лет назад

Жители моногорода до сих пор помнят визит Владимира Путина, после которого решились проблемы с трудоустройством.

Сегодня на съезде Федерации независимых профсоюзов России президенту Владимиру Путину передали записку с благодарностью от жителей моногорода Пикалёво, что в Ленинградской области. Люди уверены: вмешательство Путина 10 лет назад помогло им сохранить рабочие места.

— Вы призвали к социальной ответственности известных работодателей, предпринимателей, которые всё-таки с тех пор нормально относятся к своим трудовым коллективам, — сказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Напомним, в 2009 году Путин лично приезжал в Пикалёво и проводил совещание с бизнесменами и работниками. Тогда в моногороде была приостановлена работа трёх градообразующих предприятий — их руководство не могло договориться о ценах на сырьё. А люди в итоге не получали зарплату.

После вмешательства Путина соглашение между компаниями было подписано. А Правительство Ленинградской области позже разработало комплексный инвестиционный план развития моногорода.

Добавим, что на съезде Федерации независимых профсоюзов Путин пообещал обсудить с правительством идеи для улучшения жизни россиян.