Юрист рассказал, что ждёт Арашукова после лишения его статуса сенатора

Единодушие Совфеда по поводу подследственного коллеги — это показатель однозначной политической позиции, уверен адвокат.

Чтобы дело Рауфа Арашукова могло быть направлено в суд и там было принято решение о его виновности или невиновности, сенатора нужно было лишить статуса, отметил в интервью "Национальной службе новостей" глава московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнёры" Александр Карабанов.

Члены Совфеда обладают процессуальной неприкосновенностью, и данный статус не позволяет подвергнуть их суду.

— Лишение сенатора статуса неприкосновенности — это промежуточная стадия для того, чтобы в дальнейшем направить дело в суд. Оно будет слушаться в судебном порядке, и затем будет вынесено законное наказание, — рассказал юрист.

Александр Карабанов считает, что основание для снятия полномочий было взято просто формальное — непредставление в положенные сроки декларации о доходах за 2018 год.

— То, что все единогласно проголосовали, говорит о том, что политическая позиция по отношению к Арашукову была уже принята и двоякости в отношении него не допускалось, — добавил адвокат.

Как ранее сообщал Лайф, сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации России в начале этого года. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, занимавший пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Арашукову до 30 июня.