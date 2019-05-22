Совфед одобрил закон, разрешающий людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Речь идёт об особых случаях. Например, когда этот взрослый уже проживает с ребёнком.

Совет Федерации проголосовал за принятие закона, разрешающего людям с вирусом иммунодефицита человека и вирусом гепатита С усыновлять детей.

В документе отмечается, что суды получат право в некоторых случаях игнорировать положения статьи 127 Семейного кодекса. В частности, речь идёт про случаи, когда, например, ВИЧ-инфицированный в силу сложившихся семейных отношений уже проживает с ребёнком. Или случаи, когда сохранение семьи отвечает интересам усыновляемого ребёнка, либо есть иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Напомним, документ был разработан после замечаний Конституционного суда. Там посчитали, что запрет на усыновление ребёнка людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С является нарушением конституции. Нововведение вносит изменение в статью Семейного кодекса РФ. Депутаты Госдумы приняли законопроект накануне.

Ранее Лайф сообщал, что количество заражённых ВИЧ в стране к концу 2018 года превысило 896 тысяч человек.