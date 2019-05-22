Адвокат Улюкаева ничего не знает о его разводе с женой

Ранее СМИ сообщили, что экс-министр расторгает брак со своей 36-летней супругой.

Лариса Каштанова, адвокат бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, заявила Лайфу, что не знает о его разводе с женой.

— Мне даже стало интересно, я посмотрела сайт судебный: там нет таких заявлений. С чего вы все взяли, что существует такой процесс? Мне ничего по этому поводу не известно, — сказала Каштанова.

Ранее ТАСС сообщал, что 63-летний экс-министр разводится со своей 36-летней супругой. По информации источника из его окружения, бракоразводный процесс якобы сильно сказывается на его морально-психологическом состоянии. Причины расторжения брака не уточнялись.

Напомним, экс-глава Министерства экономического развития был приговорён к восьми годам заключения и штрафу в 130 миллионов рублей за взятку в два миллиона долларов.