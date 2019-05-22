Уничтоживший уникальную церковь подросток оказался психически больным

Это установила судебно-медицинская экспертиза. Теперь суд будет решать вопрос о принудительном лечении молодого человека.

У 16-летнего обвиняемого в поджоге церкви в Кондопоге обнаружили психическое расстройство. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике.

Психическое расстройство, согласно заключению судмедэкспертов, лишает юношу "возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

В ближайшее время его ждёт суд, на котором будет решаться вопрос уже о принудительном лечении. Расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего завершено.

Как сообщал Лайф, подросток в августе прошлого года проводил в Карелии каникулы. Чтобы поджечь уникальную деревянную церковь, обвиняемому понадобилось пять литров бензина. Пожарным так и не удалось спасти здание и находившееся в нём имущество от огня. Церковь была редким памятником деревянного зодчества.

Также мы рассказывали, что во время задержания парень смеялся. Люди уверяли, что он сатанист.