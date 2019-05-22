На Порошенко возбудили ещё одно уголовное дело на Украине

На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели ещё одно дело. На этот раз оно возбуждено специализированной антикоррупционной прокуратурой, которая расследует превышение служебных полномочий со стороны экс-гаранта. Об этом сообщает САП в своём фейсбуке.

— Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований, — говорится в сообщении ведомства.

Антикоррупционная прокуратура собирается проверить законность действий Порошенко при распределении должностей в "Центрэнерго". Причём поясняется, что целью было хищение средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

Как уже сообщал Лайф, накануне Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту возможной госизмены со стороны Порошенко.