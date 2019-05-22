Депутат от КПРФ обматерила в соцсетях несогласного с ней комментатора

Перепалка быстро дошла до руководства, и народной избраннице пришлось извиняться.

В Иванове депутат областной думы от КПРФ Юлия Тимофеева обматерила подписчиков в "Одноклассниках". Это случилось в комментариях под постом о том, что местные власти якобы не заботятся о ветеранах.

Тимофеева назвала одного из своих оппонентов трусом, сексуальным извращенцем, предположила, что он обделался в штаны, и предложила личную встречу, чтобы всё высказать.

Начальник информационно-аналитического управления Ивановской областной думы Роман Шорин прокомментировал Лайфу ситуацию и заявил, что с женщиной его старшие коллеги уже пообщались.

— Руководство думы отреагировало сразу на это. Председатель думы заявил о недопустимости таких высказываний депутата областной думы в соцсетях. Руководителю фракции КПРФ было рекомендовано провести заседание фракции и дать оценку. Насколько я знаю, заседание уже состоялось. Я так понял, что вынесено замечание некое, — сказал Шорин.

Через некоторое время на странице Тимофеевой появилось сообщение с извинениями.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата Ольгу Алимову от КПРФ перестать материться в социальных сетях. Та ответила, что до использования бранных слов её довело решение большинства депутатов работать с 12 часов дня. А в беседе с журналистами Алимова заявила, что Пушкин позволял себе нецензурную брань и она будет на него равняться.