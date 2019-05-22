Путин поручил точечно работать по проблеме невыплаты зарплаты в регионах

На контроле Роструда ситуация примерно на ста предприятиях, где есть задержки выплат.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в дальнейшем точечно работать по проблемам возникновения задолженности по зарплатам в регионах. Прежде всего на производствах, допустивших наибольший размер долга перед своими работниками.

— Нужно за этим следить внимательно. Но по крупным задолженностям надо работать отдельно, точечно, — прокомментировал Владимир Путин доклад главы Минтруда о ситуации с задолженностью по зарплатам в регионах.

В частности, глава ведомства сообщил, что уровень задолженности стабилизировался на уровне 2,8–2,9 миллиардов рублей. Роструд работает примерно со 100 предприятиями, чтобы ликвидировать задолженности.

Напомним, ранее Путин поручил Васильевой следить за уровнем заработной платы учителей. По указанию главы государства она не должна быть ниже средней по экономике региона.