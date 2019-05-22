В МВД назвали главные причины пропажи людей без вести

В 2017 году на территории России разыскивали более 83 тысяч пропавших без вести. К 2018 году эта цифра уменьшилась на 7,7 тысячи.

Главные причины пропажи людей без вести озвучили в МВД России. Как сообщает News.ru, среди них асоциальный образ жизни, возраст и состояние здоровья человека.

Также причинами пропажи без вести часто становятся пренебрежение условиями безопасности жизни, равнодушие окружающих. Ещё одна возможная причина — криминальные обстоятельства.

Полицейские привели данные, согласно которым в 2017 году на территории России разыскивали около 83 тысяч пропавших без вести. А в 2018 году эта цифра уменьшилась на 7,7 тысячи.

Как рассказывал Лайф, МВД тестирует устройства с функцией распознавания лиц. Если всё пройдёт успешно, функцию распознавания лиц внедрят в портативные видеорегистраторы, которые уже используют полицейские.