Квентин Тарантино объяснил, почему так долго оставался холостяком

Культовый американский режиссёр Квентин Тарантино на Каннском кинофестивале рассказал журналистам, почему не женился до 55 лет.
— Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему: я просто ждал идеальную женщину, — отметил Тарантино.
Напомним, американский режиссёр женился 28 ноября 2018 года. Его избранницей стала израильская поп-певица Даниэла Пик. Она на 20 лет младше Тарантино. Свадебная церемония тайно прошла в Лос-Анджелесе.
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