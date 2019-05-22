Квентин Тарантино объяснил, почему так долго оставался холостяком

Американский режиссёр женился 28 ноября 2018 года в возрасте 55 лет. Его избранницей стала израильская поп-певица Даниэла Пик.

Культовый американский режиссёр Квентин Тарантино на Каннском кинофестивале рассказал журналистам, почему не женился до 55 лет.

— Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему: я просто ждал идеальную женщину, — отметил Тарантино.

Напомним, американский режиссёр женился 28 ноября 2018 года. Его избранницей стала израильская поп-певица Даниэла Пик. Она на 20 лет младше Тарантино. Свадебная церемония тайно прошла в Лос-Анджелесе.