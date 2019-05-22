Германия экстрадировала россиянку, обвиняемую в хищении 37 млн рублей

Немецкие власти экстрадировали в Россию Наталию Мадорскую, обвиняемую в хищении 37 миллионов рублей. Такой запрос в Германию направляла Генпрокуратура страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на надзорное ведомство.

— Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации, — пояснили в ведомстве.

Мадорскую обвиняют в том, что она собирала деньги у россиян, обещая им прибыль в 2,3% в месяц от той суммы, которую они ей передали. В итоге она нажилась на 37 миллионов рублей, которыми "распорядилась по своему усмотрению".

Свои аферы она проворачивала с 2012-го по 2014 год. Затем Мадорская сбежала из России и была объявлена в международный розыск. В январе этого года её задержали на территории Германии.