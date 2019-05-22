Кемеровчанин после пожара в "Зимней вишне" стал бояться торговых центров

Мальчик во время пожара был в игровой комнате на четвёртом этаже. Охранники не пускали к нему мать.

На судебном заседании по делу о пожаре в кемеровской "Зимней вишне" потерпевшая Татьяна Андреева рассказала, что её девятилетний сын после трагедии стал бояться торговых центров и замкнутых пространств.

В день пожара Андреева пошла в "Зимнюю вишню" на занятия фитнесом. А ребёнок в это время был в игровой комнате. Инструкторы по фитнесу оперативно эвакуировали своих клиентов. Но мать не смогла забрать с собой мальчика.

— Мы думали, что идут учения, но когда вышли на улицу, поняли, что происходит страшное, и я побежала назад в центр, чтобы найти сына. Дошла или до второго, или до третьего этажа, дальше меня охранник не пустил, — заявила она.

К счастью, сын потерпевшей смог покинуть "Зимнюю вишню" вместе с друзьями и остался жив. Но теперь ребёнок боится ходить в торговые центры.

— Боится замкнутых пространств, боится отпускать меня куда-то одну, — рассказала потерпевшая.

Ранее на суде одна из потерпевших заявила, что охранники во время пожара заперли посетителей в одном из магазинов.

Напомним, из-за пожара в ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года погибло 60 человек, из которых 37 — дети. Суд начал рассматривать уголовное дело о пожаре 16 мая.