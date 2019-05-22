Жена Мамаева обратилась к адвокатам для помощи жертвам Доктора Смерть

Супруга скандального футболиста привезла в Москву пациенток псевдохирурга Алёны Верди из Краснодара.

Алана Мамаева вместе с Анастасией Исмаиловой и некоторыми другими пациентками псевдопластического хирурга Алёны Верди, получившей прозвище в Сети Доктор Смерть, обратилась в московскую коллегию адвокатов, чтобы помочь пострадавшим женщинам.

— Мы решили обратиться к независимым профессионалам. В Краснодаре — замкнутый круг, все друг друга знают, и неизвестно, кто на самом деле на твоей стороне. В Краснодаре конкретно мы ничего сделать не можем, — заявила телеканалу "360" Алана Мамаева.

Как пояснила супруга скандального футболиста, многие пациентки готовы дать показания против Верди, но не все из них готовы сделать это публично. Однако их истории такие же кошмарные, уверяет Мамаева.

— У одной девушки обнаружили рак, а у Насти последовала целая череда событий, образовалась опухоль, было несколько операций. Неизвестно ещё, сможет ли она рожать после такой операции, — сообщила Алана Мамаева.

Как рассказала журналистам Анастасия Исмаилова, которая также пострадала от действий Верди, Алана Мамаева поддерживает всех пострадавших и намерена помочь им добиться справедливости.

Напомним, Лайф ранее рассказывал, что Алёна Верди во время операций по коррекции внешности искалечила как минимум десять своих пациенток. Операции она проводила в том числе и дома. Одна женщина лишились из-за лжехирурга переносицы и части груди, а другая умерла. Позже выяснилось, что документы женщины об образовании были подделкой. Доктора Смерть задержали при попытке уехать в Израиль.