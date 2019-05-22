ВЦИОМ: Жители Екатеринбурга высказались за возведение храма, но в другом месте

Сама по себе идея строительства отторжения не вызывает, за исключением небольшой части респондентов (около 18%).

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что жители Екатеринбурга думают о судьбе храма Святой Великомученицы Екатерины, который планируется построить в их городе. Эта тема вызвала широкий резонанс, о ней известно почти всем (94%) опрошенным горожанам. Оказалось, что большинство из них поддерживают возведение храма, вот только место, по их мнению, следует выбрать другое.

По результатам опроса, 7% екатеринбуржцев считают, что храм непременно должен быть построен там, где и планировалось: в сквере у драмтеатра. Ещё 14% допускают такую возможность при условии корректировки проекта с учётом мнения горожан. 58% респондентов высказались за перенос проекта в другую часть города, и лишь 18% считают, что от строительства храма вообще стоит отказаться.

— Сама по себе идея возвести храм отторжения не вызывает, за исключением небольшой части респондентов (около 18%). В то же время выбранное мэрией место его строительства подавляющим большинством горожан отвергается, — комментирует результаты опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Напомним, что идею провести опрос жителей по поводу строительства храма в Екатеринбурге высказал президент России Владимир Путин. Глава государства считает, что спор должен быть урегулирован цивилизованным демократическим путём.