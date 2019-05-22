Путин провёл встречу с премьером Вьетнама Нгуен Суан Фуком

Глава правительства заявил, что российский президент — большой друг вьетнамского народа.

В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с вьетнамской делегацией, возглавляет которую премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. Российский лидер, поприветствовав иностранных гостей, отметил, что отношения РФ и Вьетнама не просто постоянно развиваются, а давно находятся на высоком уровне.

— Не нужно говорить о формальной стороне наших отношений. Они, безусловно, носят стратегический характер, основанный на традициях дружбы, единстве взглядов по многим вопросам. У нас растёт товарооборот, мы расширяем своё взаимодействие в сфере экономики, политики. Знаю, что у вас и вашей делегации большая программа пребывания в РФ. Уверен, что ваш визит даст хороший толчок развитию двусторонних отношений, — заявил в ходе встречи российский лидер.

В свою очередь Нгуен Суан Фук отметил, что народ его страны дорожит симпатией, которую проявляют россияне по отношению к Вьетнаму, а также той помощью, которую оказывает РФ.

— Вы являетесь большим другом вьетнамского народа. Пользуясь случаем, хочу заверить, что всегда придаём важное значение нашим особым историческим связям, отношениям, — заявил премьер-министр Вьетнама.

Отметим, согласно данным Ассоциации туроператоров России, Вьетнам традиционно входит в десятку самых популярных направлений отдыха за рубежом у российских туристов.