Арашуков отреагировал на решение Совфеда лишить его статуса сенатора

Бывший сенатор Рауф Арашуков прокомментировал решение Совфеда, который сегодня решил досрочно лишить его полномочий. Он заявил, что это было ожидаемо.
— Я был уверен, что 22 мая 2019 года члены Совета Федерации проголосуют за досрочное прекращение моих полномочий сенатора! Я уже ранее делал заявление, что моё уголовное преследование было затеяно для того, чтобы лишить меня статуса, — говорится в заявлении Арашукова, которое публикует РИА "Новости".
При этом экс-член Совфеда убеждён, что был использован формальный предлог для лишения его неприкосновенности. Арашуков уверен, что ему должны были вынести всего лишь предупреждение.
— Зная мою ситуацию, что я нахожусь в СИЗО, то есть в изоляции, и не могу в любой момент, когда захочу, предоставлять информацию, сенаторы могли принять на первый раз решение о предупреждении, а не сразу лишать полномочий, — убеждает он.
Арашуков добавляет, что он теперь ещё более уверен в заказном характере своего дела.
Как уже сообщал Лайф, сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации России 30 января. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Сегодня Совфед досрочно прекратил его полномочия как сенатора. Всё это произошло из-за того, что Арашуков не предоставил свою декларацию о доходах.
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