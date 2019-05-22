Арашуков отреагировал на решение Совфеда лишить его статуса сенатора

Бывший член верхней палаты парламента уверен, что ему должны были вынести всего лишь предупреждение.

Бывший сенатор Рауф Арашуков прокомментировал решение Совфеда, который сегодня решил досрочно лишить его полномочий. Он заявил, что это было ожидаемо.

— Я был уверен, что 22 мая 2019 года члены Совета Федерации проголосуют за досрочное прекращение моих полномочий сенатора! Я уже ранее делал заявление, что моё уголовное преследование было затеяно для того, чтобы лишить меня статуса, — говорится в заявлении Арашукова, которое публикует РИА "Новости".

При этом экс-член Совфеда убеждён, что был использован формальный предлог для лишения его неприкосновенности. Арашуков уверен, что ему должны были вынести всего лишь предупреждение.

— Зная мою ситуацию, что я нахожусь в СИЗО, то есть в изоляции, и не могу в любой момент, когда захочу, предоставлять информацию, сенаторы могли принять на первый раз решение о предупреждении, а не сразу лишать полномочий, — убеждает он.

Арашуков добавляет, что он теперь ещё более уверен в заказном характере своего дела.

Как уже сообщал Лайф, сенатора Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации России 30 января. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Сегодня Совфед досрочно прекратил его полномочия как сенатора. Всё это произошло из-за того, что Арашуков не предоставил свою декларацию о доходах.