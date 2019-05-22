Среди раненых граждане России, Украины, Армении, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Румынии.

В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка, ещё 19 граждан нашей страны получили травмы. У большинства из них лёгкие раны. Об этом сообщает Посольство РФ в республике.

— По предварительным данным, в результате происшествия одна россиянка погибла, 19 получили травмы разной степени тяжести (преимущественно лёгкой), — сообщает дипмиссия в "Фейсбуке".

Всего же в больницу доставили 33 пассажира, четверо из которых отказались от госпитализации. Среди раненых не только россияне, но и граждане Украины, Армении, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Румынии.

Как уже сообщал Лайф, автобус с туристами вылетел в кювет и перевернулся в районе итальянского города Сиена. Причина аварии устанавливается.