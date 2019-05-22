Это уже вторая за несколько дней попытка атаки террористов, однако все их снаряды уничтожаются силами ПВО.

Боевики выпустили семнадцать ракет по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Часть снарядов не долетела, а оставшиеся были уничтожены силами ПВО. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

— Восемь запущенных боевиками ракет до авиабазы не долетели. Оставшиеся девять реактивных снарядов террористов были уничтожены дежурными силами ПВО, — говорится в сообщении военного ведомства.

Это уже вторая за несколько дней попытка атаки террористов, однако все их снаряды уничтожаются силами ПВО.

В Минобороны также сообщили о попытке боевиков атаковать Идлиб. Они пытались прорваться в город на четырёх БМП и четырёх пикапах. Всего в атаке участвовало 200 террористов. Нападение успешно отбили сирийские военные.