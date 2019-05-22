Команда Зеленского пока ещё надеется "заставить Раду поработать"

Открытый саботаж со стороны парламента и призывы к перевороту у нового президента назвали "неудачным разговором"

В команде нового президента Украины Владимира Зеленского весьма сдержанно отреагировали на отказ Верховной рады рассматривать его законопроекты об изменении избирательной системы. Представители политика выразили сожаление, что "разговор не удался", и рассчитывают достигнуть понимания на дополнительных консультациях.

— Надеюсь, что еще есть время найти возможность и попробовать все-таки заставить Верховную раду поработать и предложить гражданам Украины новое качество политики и выборов, — заявил журналистам советник президента Руслан Стефанчук.

Он подчеркнул, что политического кризиса в отношениях между Верховной радой и президентом нет, зато есть "низкий уровень доверия к парламенту".

Как уже сообщал Лайф, сегодня Верховная рада отказалась включить в повестку дня законопроекты о выборах, которые были поданы президентом Зеленским. Тот предлагал отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.

На фоне этих событий спикер Верховной рады Парубий сообщил в "твиттере", что в воздухе ощущается "запах горящих шин", намекая на акции протеста против политики нового президента.