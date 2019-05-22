Названо имя самого богатого человека в истории Запада

Его доходы почти в три раза превысили бы состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, который признан богатейшим человеком современности.

Нефтяной магнат Джон Рокфеллер — самый богатый человек в истории западной цивилизации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рокфеллер к концу жизни сколотил состояние в полтора миллиарда долларов. В наши дни эта сумма равнялась бы примерно 26 миллиардам долларов.

Однако американский экономист Сэмюэл Уильямсон предложил считать иначе. Капитал Рокфеллера составлял 1,6 процента от ВВП США. Если сохранить это соотношение, то сейчас у него было бы в три раза больше, чем у нынешнего богатейшего человека — основателя Amazon Джеффа Безоса. У него 117 миллиардов долларов.

В целом Уильямсон уверен, что богачи прошлого зарабатывали намного больше нынешних миллиардеров.

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