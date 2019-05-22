В Подмосковье шоссе перекрыл полыхающий грузовик

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В Подмосковье шоссе перекрыл полыхающий грузовик

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Машина надолго заблокировала обе полосы дороги. Данных о пострадавших не поступало.

Автомобильное движение по Минскому шоссе в Подмосковье оказалось перекрыто после столкновения двух большегрузных автомобилей. Один из них, перевозивший песок, опрокинулся и загорелся.

На 47-м километре в 17:00 мск опрокинулся грузовик, перевозивший песок. Из-за этого движение в обе стороны сейчас перекрыто, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

<p>Фото: <a href="https://vk.com/vkrasnoznamenske" target="_blank"><strong>Краснознаменск НАШ город!</strong></a></p>

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Данных о пострадавших пока не поступало.

Как сообщал Лайф, ранее крупное ДТП с участием грузовика и шести легковых автомобилей произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье. В результате аварии пострадало восемь человек.

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