Жене пережившего инфаркт футболиста поставили страшный диагноз

Болезни настигают семью спортсмена одна за другой. На этот раз вердикт врачей — рак.

Вратарь футбольного клуба "Порту", раньше выступавший за мадридский "Реал", Икер Касильяс только перенёс инфаркт, но уже получил от медиков страшное известие. Как сообщает портал "Дни.ру", у жены известного футболиста обнаружена злокачественная опухоль.

Саре Карбонеро пришлось пойти на операцию. Она сообщила в "Инстаграме", что врачи выявили злокачественную опухоль яичника.

— Я сохраняю спокойствие и уверенность в том, что всё закончится благополучно. Я знаю, что будет трудно, но надеюсь на хеппи-энд, — отметила Карбонеро.

Напомним, 1 мая вратарь футбольного клуба "Порту", раньше выступавший за мадридский "Реал", во время тренировки перенёс инфаркт. Спортсмена прооперировали, и он выписался из больницы только недавно. При этом голкипер уже заявил, что не собирается завершать футбольную карьеру.