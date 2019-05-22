Пермская гимназия решила снизить количество девочек, повысив им проходной балл

Родители от такого "уравнивания" пришли в настоящий ужас. По мнению многих из них, налицо дискриминация по половому признаку.

Скандал разгорелся вокруг пермской гимназии № 4, которая имеет в городе статус элитной. Поступить сюда можно по итогам обучения в подготовительной школе. Вот только оказалось, что шансы равны далеко не у всех: проходной балл для мальчиков оказался ниже, чем для девочек. Мальчиков было решено принимать, если они набирали 65,7 балла, а для девочек порог был установлен на уровне 69,1 балла. В итоге около 20 девочек не смогли пройти по конкурсу на обучение и оказаться в числе гимназисток.

В администрации учебного заведения этот факт не отрицают. По словам директора гимназии Татьяны Дьяковой, они специально пошли на хитрость, чтобы уравновесить количество мальчиков и девочек в классах.

— Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами, — комментирует она изданию 59.ru

Родители от такого "уравнивания" пришли в настоящий ужас. По мнению многих из них, налицо дискриминация по половому признаку.

— Получается, если моя дочь будет поступать и наберёт больше баллов, чем кто-то из мальчиков, она не попадёт в эту школу только потому, что не мальчик и для неё — проходной балл выше, — отмечает одна из разгневанных родительниц.

Напомним, что ранее дочь депутата отстранили от занятий в этой же гимназии из-за покрашенных в розовый цвет волос. Родители опубликовали фото распоряжения администрации гимназии, где говорится, что её дочь отстранена от занятий в связи с нарушением требований к внешнему виду. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. В итоге на директора даже завели дело по статье 5.57 КоАП РФ "Незаконное ограничение права на образование".