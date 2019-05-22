Марадону задержали в аэропорту за миллионные долги перед бывшей

Всемирно известному футболисту теперь придётся идти в суд и объясняться по этой ситуации там.

Бывшая возлюбленная известного аргентинского футболиста Диего Марадоны Росио Олива заявила, что он должен ей 5,5 миллиона евро (более 400 миллионов рублей). В итоге Марадону не пустили на рейс в аэропорту Буэнос-Айреса, сообщает The Sun.

Марадона собирался вылететь в Мексику, где он уже более полугода работает тренером футбольного клуба "Дорадос". Из аэровокзала столицы Аргентины именитый футболист смог вылететь только после того, как туда прибыл его адвокат.

Летом 58-летний Марадона и Росио Олива должны встретиться в зале суда.

Ранее Лайф рассказывал, что Марадона признал, что является отцом троих детей от кубинских женщин.