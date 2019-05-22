Автомобилистов Москвы призвали не парковаться под деревьями из-за грозы

Во время непогоды — дождя с грозой — порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду.

Завтра столичным автомобилистам стоит озаботиться и найти новое место парковки, если они привыкли оставлять машину под деревьями или билбордами. ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" предупреждает, что непогода, которая ожидается в столице 23 мая, может повалить деревья.

— ГКУ "АМПП" просит автомобилистов быть внимательными при выборе места для парковки и не оставлять автомобили рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями, — отметили в ведомстве.

Ночью в столице обещают небольшой дождь, днём он должен усилиться. В Гидрометцентре России ранее пообещали июнь в Москве теплее обычного.