В Мытищах женщина разбилась, скрываясь с места убийства из окна по простыням

По предварительным данным, подозреваемая зарезала жителя города, после чего решила незаметно покинуть квартиру.

В Мытищах тело 56-летнего мужчины было найдено в его квартире на седьмом этаже с множественными колото-резаными ранами. Второе тело — 34-летней женщины — обнаружили на козырьке подъезда под окнами квартиры, где произошло убийство. Как предполагают следователи, разбившаяся женщина и является убийцей.

— По данному факту следственным отделом по городу Мытищи возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Убийство", — сообщили в пресс-службе СУ СКР Московской области.

Как предварительно установили оперативники, сразу после совершения убийства женщина решила скрыться с места преступления. По неизвестной причине она решила покинуть квартиру через окно, спустившись по связанным простыням. Однако в ходе спуска не удержалась и упала.

Как сообщал Лайф, Следственный комитет также расследует убийство жителя Омска супругой. По предварительным данным, женщина зарезала мужа после того, как он начал упрекать её в безделье и расточительстве.