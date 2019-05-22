Сёстры Хачатурян отказались от наследства отца

Девушки не претендуют на квартиру, где жила семья, не нужны им и источники дохода.

Сёстры Хачатурян официально отказались от любых претензий на наследство убитого ими отца. Они не хотят иметь ничего общего ни с ним, ни с родственниками по его линии, рассказал адвокат одной из сестёр на сегодняшней пресс-конференции.

— Не претендуют ни на квартиру, где жила семья, ни на какие-либо вообще материальные блага, финансовые источники и прочее. Никаких общих дел они не хотят иметь с родственниками со стороны отца, — сообщил Ярослав Пакулин.

Ранее Лайф рассказывал, что защита сестёр Хачатурян хочет добиться переквалификации их в самооборону. Адвокаты готовят ходатайство о признании девушек жертвами.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — расправились с родным отцом летом прошлого года. Девушки уверяли, что мужчина постоянно над ними издевался, проявлял жестокость и насилие. По рассказам сестёр, Михаил Хачатурян держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком. Недавно посмертная психиатрическая экспертиза выявила отклонения у отца семейства.