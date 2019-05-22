В Тверской области в гимназии отравилось одиннадцать детей

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В Тверской области в гимназии отравилось одиннадцать детей

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Фото: © РИА "Новости" / Павел Лисицын

В Торопецкой гимназии им. патриарха Тихона сегодня отравилось одиннадцать детей. Некоторые из них падали в обморок. Кого-то из ребят доставили в Торопецкую ЦРБ, других на вертолёте санитарной авиации доставили в Детскую областную клиническую больницу Твери. О ЧП сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Сейчас состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает. Проводится доследственная проверка.

В настоящее время на месте продолжают работать следователи, криминалисты СКР и сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области, — говорится в сообщении областного Следственного управления СК РФ.

Только вчера Лайф сообщал, что в Новосибирской области тринадцать школьников отравились крысиным ядом.

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