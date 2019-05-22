В Волгограде водитель разгромил камеру фиксации нарушений и сам попал на видео

Задержанный заявил, что он атаковал комплекс из-за того, что получил множество штрафов на этом участке дороги.

Полицейские Волгограда задержали мужчину, который напал на автомобиль оператора ГКУ Волгоградской области "Безопасный регион". Злоумышленник разбил стекло и вытащил аккумулятор из комплекса фиксации нарушений ПДД, сообщает Управление МВД России по региону.

Автомобиль нарушителя и он сам попали в поле зрения обычного видеорегистратора из салона машины наблюдателя.

— Оперуполномоченные задержали 21-летнего жителя Центрального района, неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, — сообщают правоохранители.

Парень сознался в содеянном. Теперь у него не только штрафы за нарушения правил дорожного движения, он стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабёж", максимальное наказание по которой — 7 лет лишения свободы.

Ранее Лайф сообщал, что россияне, которые нарушили ПДД, за прошлый год выплатили 11,5 миллиарда рублей штрафов.