Мальчика, которого мать привязала к столбу за прогулы школы, забрал к себе отец

По словам мужчины, его бывшую женщину на полгода лишат родительских прав. Это время ребёнок, вероятно, будет жить с ним.

Отец забрал к себе домой десятилетнего сына, который едва не провёл ночь на привязи в сарае. Так ребёнка за прогулы уроков в Омской области наказала мать. Дома у папы он, вероятно, проведёт ближайшие полгода.

— Вон сейчас сидит в PlayStation играет. Опека сообщила, что будут лишать её (маму мальчика. — Прим. ред.) на полгода родительских прав. Это время он будет жить у меня, — рассказал корреспонденту Лайфа мужчина.

Со слов отца, ему сегодня позвонила мама ребёнка и сказала, что будет лучше, если сын поживёт у него. До этого времени мальчик был в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Также отец школьника заявил, что женщина "призналась, что совершила это".

Лайф рассказывал, что сначала жительница посёлка Люблинского Омской области избила ремнём десятилетнего мальчика за прогул уроков. После привязала ребёнка к столбу в сарае, затолкав ему в рот носки, чтобы он не смог позвать на помощь. В таком виде женщина заперла своего сына на ночь. Но мальчику удалось сбежать.