Сотрудники McDonald's обвинили руководителей в сексуальных домогательствах

Речь в том числе идёт о недопустимых прикосновениях, непристойном поведении и комментариях в адрес подчинённых.

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's в США обвинили своих руководителей в сексуальных домогательствах. Жалобы поступили от 25 человек.

— Эти храбрые сотрудники, некоторым из которых всего 16 или 17 лет, заявляют о широком спектре неприемлемого поведения в McDonald's, — передаёт телеканал NBC News слова представителя защиты.

Речь в том числе идёт о недопустимых прикосновениях, непристойном поведении и комментариях по поводу внешности. Сотрудники отмечают, что чаще всего их жалобы воспринимались как шутки или вовсе игнорировались. А порой после обвинительных заявлений руководство сокращало или увольняло работников.

Ранее Лайф сообщал, что россиянка увидела женскую грудь в логотипе McDonald's и подала в суд.